Covid Messina. Ancora in salita ricoveri (+19 in un giorno) e positivi - Tempostretto

Un numero tanto alto di ricoverati, ora 128, non si raggiungeva dallo scorso 3 maggio

Ancora in salita ricoveri e positivi Covid a Messina e provincia. In un solo giorno ci sono ben 19 ricoverati in più: ieri erano 109, oggi 128, di cui 76 al Policlinico, 28 al Papardo, 21 a Barcellona, 2 al Piemonte e 1 all’Irccs Bonino Pulejo.

Lo scorso 16 maggio il numero dei ricoverati era sceso sotto quota cento, dopo due mesi, fino a un minimo di 48, il 17 e 18 giugno.

Rianimazione

Ora aumenta anche il numero di persone in terapia intensiva, che è quasi raddoppiato in un giorno. Il 22 giugno erano 5, ieri 6, oggi 11, di cui 5 al Policlinico e 6 al Papardo.

Positivi

Sale anche il numero di contagiati in isolamento domiciliare. Il 22 giugno erano 3.963 in provincia di Messina, di cui 1.523 nel capoluogo, ieri 8.401 in tutta la provincia, di cui 3.164 nel capoluogo, oggi 9.131 in provincia di cui 3.426 nel capoluogo.

Lo scorso 17 marzo i positivi erano 11.490 in tutta la provincia di cui 4.814 nel capoluogo.