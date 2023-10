Cracolici: "Sono del Pd ma favorevole al ponte purché non a spese della Sicilia" - Tempostretto

Il parlamentare: "Si tolgono soldi alle infrastrutture nell'Isola". Il Partito democratico di Messina: "Il suo sì alla grande opera una posizione personale"

“Ho detto e ribadisco che per finanziare l’avvio del ponte sono stati utilizzati esclusivamente 1,2 miliardi di euro destinati alle opere infrastrutturali per la Sicilia. Insomma, Salvini e il governo Meloni vogliono fare il ponte a spese della Sicilia. Nel silenzio assordante della Sicilia, ma anche della politica nazionale, sia di chi dice no senza mai entrare nel merito delle cose, sia di coloro che, da servitori sciocchi, fanno finta di non vedere che tutto ciò è uno scippo al drammatico deficit infrastrutturale della nostra regione”.. Sul ponte sullo Stretto, le dichiarazioni di Antonello Cracolici, esponente del Pd siciliano e presidente della Commissione regionale antimafia, provocano una scossa nel Partito democratico, schierato per il “no” alla grande opera.

Il deputato regionale scrive sulla sua pagina Facebook: “Leggo tra il divertito e lo stupito alcune reazioni a seguito del mio intervento all’assemblea di Confcooperative della Sicilia. Come spesso accade, a commentare sono persone che non avendo mai nulla da dire commentano quello che viene detto da altri. Con l’aggravante che non approfondiscono ciò di cui parlano, ma si limitano a commentare i titoli. Ribadisco il mio non essere contro il Ponte sullo Stretto di Messina per partito preso. Non lo sono e non lo sono mai stato. Ho sempre manifestato questa mia opinione in tutte le sedi, dentro e fuori il mio partito. Ma il paradosso è che questa polemica sul mio intervento scoppia sia da parte di chi dice ‘no’ a prescindere, che da parte di esponenti della destra che rivendicano il riavvio delle procedure per realizzare un ponte che difficilmente vedranno i nostri nipoti”.

Ribadisce il big del Pd siciliano: “Lo ripeto: se il governo nazionale vuole fare il ponte, che considero una strada, anche se complessa e ingegneristicamente intrigante e per certi versi una opportunità per il Sud, deve investire con risorse proprie su questa opera e non sottrarre le risorse a una terra che ha necessità di intervenire su strade, reti ferroviarie, porti e aeroporti. Ma anche nel mio fronte politico qualcuno ritiene più rassicurante dire ‘no’ al ponte, piuttosto che sfidare la destra a metterci risorse nazionali per realizzarlo. Mi dispiace, ma non mi porterete mai a discutere con i sì e con i no senza approfondire e studiare le cose di cui si parla”.

Il Pd di Messina: “Una posizione personale”

Il Comitato provinciale del Pd Messina, dopo le affermazioni del parlamentare regionale, risponde così: “Le dichiarazioni dell’onorevole Antonello Cracolici, favorevole alla costruzione del ponte sullo Stretto, sono una sua legittima opinione che tale rimane a titolo personale. Le sue parole di sicuro non rispecchiano la posizione di assoluta e ferma contrarietà alla costruzione della mega opera assunta dal partito nazionale e a livello regionale e locale”. A Cracolici il Partito democratico messinese ricorda, anche, la linea ufficiale del segretario nazionale, Elly Schlein. La segretaria, “all’ultima Festa regionale dell’Unità di Agrigento, ha ribadito come si stia discutendo di un progetto costosissimo, dannoso e anacronistico, mentre le esigenze ed i bisogni della Sicilia vanno in tutt’altra direzione”.

Conclude il coordinamento provinciale del Pd di Messina: “Il ponte è solo un’opportunità per Matteo Salvini e per la Lega di fare propaganda elettorale sulla pelle dei siciliani mentre Schifani, immaginando di distrarre oltre un miliardo di euro dai fondi di coesione per metterli sul ponte, sta cancellando il presente e il futuro della nostra terra”.

