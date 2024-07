Crisi idrica a Messina, “nessuna sintonia fra Pd e Giunta Basile”

I consiglieri del Partito democratico smentiscono l'interpretazione sul dibattito in Consiglio da parte del sindaco

MESSINA – “Nessuna sintonia fra sindaco e Pd sul tema acqua”. Il dibattito in Consiglio comunale sull’acqua e la crisi idrica a Messina continua a far discutere. Federico Basile aveva così commentato: “Ho registrato una sintonia sugli interventi avviati e che stiamo per avviare da parte sia del Pd, sia del centrodestra. Di fatto le opposizioni hanno riconosciuto che, in termini d’azioni per affrontare il problema acqua, le scelte sono quelle giuste”. Ma il Partito democratico contesta questa chiave di lettura. Scrivono i consiglieri Felice Calabrò, Antonella Russo e Alessandro Russo: “Appare quanto meno sorprendente e paradossale la narrazione relativa alla seduta consiliare in cui si è discusso della grave crisi idrica che ha colpito il meridione d’Italia e in particolare la Sicilia. Il Partito democratico, differentemente da quanto sostenuto da soggetti politici e non, ha proposto con molto buon senso diversi interventi mitigativi del rischio connesso alla crisi idrica in questione”.

Aggiungono i consiglieri: “Interventi che sono stati accolti di buon grado dalla maggioranza d’aula con la sola astensione dei consiglieri di maggioranza, e non è un caso. Così come ha rilievo politico la richiesta del sindaco al Pd di ritirare l’ordine del giorno, a riprova del fatto che si è cercato di evitarne la sua approvazione. Nessuna speculazione politica può essere consentita su temi così delicati e fondamentali per il quotidiano della nostra comunità, rispetto ai quali tutte le parti interessate devono remare nella medesima direzione. Pertanto, le ricostruzioni giornalistiche indotte da rappresentazioni non reali provenienti dalla Giunta, in ordine a quanto effettivamente accaduto in aula e facilmente documentabile attraverso lo streaming, sono rispedite al mittente, evitando solo ed esclusivamente per il delicatissimo tema, qualsiasi vena polemica”.

