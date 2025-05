Crisi Messina, Carbone ci riprova con la politica: “È vitale trovare una soluzione”

L'idea del consigliere comunale è quella di coinvolgere i parlamentari regionali e nazionali messinesi per creare una rete di contatti interessati ad acquistare la società

MESSINA – La politica torna a interessarsi della questione Messina calcio. In realtà sono in pochi, e gliene va reso atto, a non aver mai abbassato la soglia dell’attenzione sulla situazione del club anche quando sembrava tutto risolto nel momento dell’annuncio della cessione del pacchetto di maggioranza all’Aad Invest. Tra questi sicuramente il consigliere comunale Dario Carbone, il quale, tramite una lettera aperta, ha richiesto al Sindaco di Messina di convocare urgentemente i parlamentari regionali e nazionali messinesi e tutti i vertici delle associazioni di categoria imprenditoriali industriali e produttive.

L’obiettivo sarebbe sempre lo stesso, anche se fin qui tutti gli sforzi si sono rivelati inutili: trovare acquirenti affidabili per subentrare in società. “Ritengo – dichiara Carbone – che soltanto tramite un coinvolgimento così ampio, peraltro sollecitato da alcuni organi di informazione, potrà crearsi una rete fitta di contatti che consenta ad eventuali interessati di acquistare la società e salvare l’Acr Messina. Tutti devono fare la propria parte in questa battaglia vitale: sia la politica che l’imprenditoria ed il tessuto produttivo locale che non possono non comprendere quel fondamentale fenomeno sociale che è il calcio anche alla luce degli oggettivi benefici di natura economica da esso derivanti”.

Le già tentate strade politiche e sociali

Nelle scorse settimane diverse erano state le iniziative, per ultima la cordata guidata da Barbera, poi fallita per il ritiro in primis dell’ex presidente Sciotto, che inizialmente aveva dato il suo benestare all’operazione, e soprattutto per la retrocessione della squadra che fa perdere decisamente appeal a qualsivoglia operazione. Nel frattempo dei gruppi che sembravano interessati mesi fa, Borgosano su tutti, non se ne è fatto nulla. Aad Invest è latitante e anche l’ipotesi Peditto, la più recente, ha subito un rallentamento, diciamo così.

Il sindaco si è impegnato quando la situazione stava diventando insostenibile per la piazza e ha comunque espresso la sua vicinanza a giocatori, tecnici e direttore sportivo, ma per sua ammissione non può essere più attivo di così. La nuova richiesta arriva dal consigliere Carbone che prima di essere un rappresentante dei cittadini è anche un tifoso: “Adesso è il momento di agire e di trovare soluzioni concrete ed immediate considerato l’avvicinarsi dell’ennesima scadenza cruciale e, più di ogni altra occasione, vitale” conclude nella sua lettera aperta.

