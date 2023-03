Crolla la Sp23, cinque frazioni di S. Teresa, Furci e Casalvecchio a rischio isolamento - Tempostretto

Il cedimento in piena notte alle porte di Misserio, dopo le ultime piogge

S. TERESA – Il maltempo della scorsa notte ha provocato il cedimento della Sp23 all’altezza dell’abitato di Misserio, frazione di S. Teresa di Riva, in un tratto dove erano in corso lavori di consolidamento e ampliamento della sede stradale. Si tratta della principale arteria di comunicazione che collega la zona costiera alle frazioni a monte di S. Teresa (Misserio), Casalvecchio (San Carlo, Rimiti e Misitano) e Furci (Artale). Il transito è interrotto e per bypassare la frana è necessario utilizzare delle arterie secondarie e di ristrette dimensioni. Dopo il crollo, avvenuto in piena notte, sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di S. Alessio, i vigili del fuoco del distaccamento dei Letojanni. “Con i tecnici comunali e della Città metropolitana – ha spiegato il sindaco Danilo Lo Giudice – stiamo cercando di capire come e se possibile intervenire”. La frana ha causato anche la rottura delle condutture dei sottoservizi, in particolare dell’acquedotto e della rete di distribuzione del gas metano.