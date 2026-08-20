Crollo di Pistunina, isola ecologica ancora chiusa per mancanza di energia elettrica

Danni alla rete, prima è necessario il ripristino

L’Isola Ecologica di Pistunina non può ancora riprendere le proprie attività, poiché il ripristino della linea elettrica che alimenta l’impianto rappresenta una condizione indispensabile per la riapertura.

Il crollo della palazzina prospiciente l’Isola Ecologica ha provocato ingenti danni alla rete elettrica a servizio del Centro Comunale di Raccolta, rendendo necessario il relativo intervento di ripristino. Solo al termine di questi interventi sarà possibile riaprire l’Isola Ecologica e riprendere regolarmente il servizio.

Nel frattempo, i cittadini possono continuare a conferire i propri rifiuti negli altri Centri Comunali di Raccolta presenti sul territorio comunale.