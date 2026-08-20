Messina. Asili Nido comunali, ecco la graduatoria per l’anno 2026-27

Ammessi ed esclusi all'accesso ai servizi per l'infanzia gestiti da Messina Social City
Messina Social City ha reso nota la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa alle iscrizioni agli asili nido comunali per l’anno educativo 2026-2027.
Gli elenchi, che riportano gli esiti delle domande tra ammessi, idonei e non idonei, coprono l’intera rete delle strutture cittadine e le relative sezioni lattanti.
Nello specifico, i provvedimenti riguardano i micro nidi “Zanca” e “Palazzo Saya” al Villaggio Cep, insieme ai nidi comunali “Angolo del Cucciolo”, “SMF Giannetto”, “Lupetto Vittorio” e “San Licandro”.
Gli esiti delle istanze presentate dalle famiglie per le riconferme e per i nuovi accessi sono consultabili qui.