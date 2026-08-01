 Crollo di Pistunina, recuperato nella notte il corpo della seconda vittima: è una donna

Crollo di Pistunina, recuperato nella notte il corpo della seconda vittima: è una donna

Redazione

Crollo di Pistunina, recuperato nella notte il corpo della seconda vittima: è una donna

sabato 01 Agosto 2026 - 07:09

Si continua a lavorare per trovare le altre 4 persone disperse. Superate le 36 ore dal disastro

MESSINA – I vigili del fuoco hanno recuperato intorno alle 4 della notte tra il 31 luglio e l’1 agosto il corpo della seconda vittima del crollo della palazzina a Pistunina. Scende a 4, quindi, il conto dei dispersi. Ieri mattina, poco prima delle 9, era stato estratto il corpo senza vita di Carmelo Leone. Stavolta, invece, si tratterebbe di una donna. Dal disastro del 30 luglio sono passate oltre 36 ore. I vigili del fuoco (circa 70 quelli impegnati nell’operazione) e le forze dell’ordine continuano a lavorare nel tentativo di trovare gli altri dispersi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Idrogeno verde, viaggio nell’hub sperimentale del Cnr a Capo D’Orlando VIDEO
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
Messina in lutto, addio all’ex consigliere Placido Smedile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED