Crollo di Pistunina, recuperato nella notte il corpo della seconda vittima: è una donna

Si continua a lavorare per trovare le altre 4 persone disperse. Superate le 36 ore dal disastro

MESSINA – I vigili del fuoco hanno recuperato intorno alle 4 della notte tra il 31 luglio e l’1 agosto il corpo della seconda vittima del crollo della palazzina a Pistunina. Scende a 4, quindi, il conto dei dispersi. Ieri mattina, poco prima delle 9, era stato estratto il corpo senza vita di Carmelo Leone. Stavolta, invece, si tratterebbe di una donna. Dal disastro del 30 luglio sono passate oltre 36 ore. I vigili del fuoco (circa 70 quelli impegnati nell’operazione) e le forze dell’ordine continuano a lavorare nel tentativo di trovare gli altri dispersi.