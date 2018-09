Repressione venditori abusivi, sequestri all'alba in piazza Duomo e al Vascone

Il blitz contro l’abusivosmo è scattato alle prime luci dell’alba in piazza Duomo e nella zona esterna al mercato Vascone. Ad eseguirlo, la sezione Annonaria del Corpo di Polizia municipale di Messina.

Nell’area adiacente il mercato sono state rimosse tre grosse gabbie, incatenate e tassellate. In piazza Duomo gli uomini della Polizia municipale hanno portato via ben 13 carrozzine usate dagli ambulanti. Anche queste erano ben “custodite” con catene e lucchetti. Per portare via tutto il materiale sequestrato sono stati riempiti ben due cassoni messi a disposizione dalla MessinaServizi.

Il sindaco Cateno De Luca ha parlato di una “imponente azione di repressione del fenomeno dei venditori abusivi” in due aree importanti della città.