Savoca, scomparso 23enne: trovata l' auto con a bordo cellulare e biglietto

SAVOCA. Da ieri sera non si hanno più notizie di Gaetano Golfo, un giovane di 23 anni residente nella frazione San Francesco di Savoca. La sua auto è stata ritrovata questa mattina in località Passo Rina con a bordo il cellulare e un biglietto di "saluto" alla famiglia.

Immediate sono scattate le ricerche condotte dai carabinieri della Stazione di Sant’Alessio, da amici e parenti in apprensione per il giovane. Anche il sindaco Nino Bartolotta sta seguendo la vicenda e ha chiesto ai suoi concittadini di contattarlo o di informare i carabinieri in caso di notizie attendibili sul 23enne.

Intorno alle 3.45 il giovane sarebbe stato visto a piedi nei pressi di Contura, altra frazione a valle di Savoca, da automobilisti in transito, vicino ad un magazzino dismesso di un distributore di bibite.

Attivata in tarda mattinata la protezione civile di Furci Siculo e Forza d'Agrò.