Taormina e Giardini, natanti a noleggio non autorizzati: 12 verbali della Gdf

Continuano i controlli delle Fiamme Gialle nei confronti delle attività commerciali abusive nelle aree costiere e balneari della perla. Ieri mattina il blitz dei militari del Comando provinciale e della Stazione navale della Guardia di finanza di Messina contro gli abusivi delle gite turistiche in barca.

Le Fiamme gialle hanno constatato complessivamente 44 mancate emissioni di scontrini fiscali, effettuato 18 controlli in materia di sommerso di lavoro rilevando 6 lavoratori in nero e controllato 14 natanti, verbalizzandone 12, che esercitavano l’attività di noleggio per gite turistiche lungo il litorale. Ma erano senza le prescritte autorizzazioni e le dovute dotazioni di sicurezza a bordo, condotte, in taluni casi, da personale addirittura sprovvisto della patente nautica e comunque non in regola con le previste normative previdenziali e assicurative.