Taormina. Pilone "fulminato", chiusa al pubblico la funivia. Bus sostitutivi

TAORMINA. "La funivia Taormina-Mazzarò è stata chiusa al pubblico esercizio a causa di un guasto provocato dagli eventi atmosferici della giornata di ieri". A comunicarlo è stata l'Azenda servizi municipalizzata evidenziando che "i tecnici sono al lavoro per ripristinare in tempi brevi la normale funzionalità dell'impianto. In sostituzione - viene specificato - è stato attivato il consueto servizio a mezzo bus, con regolari partenze dai capolinea di via Pirandello (Taormina) e piazzale Funivia (Mazzarò)".

Il guasto è stato causato da un fulmine che ha colpito il pilone numero 4 del tracciato, mentre l'impianto era fermo. Gli impianti elettrici sono andati in tilt, ma fortunatamente non si sono registrati danni strutturali secondo quanto riferito dal direttore d'esercizio Sergio Sottile.

Adesso si dovranno attendere le schede per far ripartire l'impianto, che in Italia vengono realizzate da una sola ditta. Una volta reperite, si procederà ad un monitoraggio complessivo prima di far ripartire la funivia. I tempi non sembrano brevi.