Crotone-Messina, 14 Daspo per i tifosi giallorossi

I fatti risalgono al 29 ottobre. Contestato agli ultras l'essere scesi dal pullman con volto coperto e oggetti vari in mano

MESSINA – Marco Giambra, questore di Crotone, ha emesso 14 Daspo per altrettanti tifosi del Messina. I fatti per cui sono stati emessi i provvedimenti risalgono al 29 ottobre 2023, secondo quanto spiegato da Ansa, quando i giallorossi hanno fatto visita alla squadra calabrese, per il match di Serie C allo “Scida”. Agli ultras peloritani è stato contestato un episodio in particolare. Secondo quanto riferito dalla Questura, sono scesi dai mezzi durante il servizio di accompagnamento per il rientro a Messina, con volto coperto e oggetti in mano, arrivando quasi a scontrarsi con i residenti.

Nella nota della Questura si legge che “tale comportamento, manifestamente intimidatorio è stato ritenuto idoneo a porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica ed è stato scongiurato solo grazie al pronto intervento delle forze di polizia addette al servizio di scorta”. La Digos ha individuato i 14 tifosi anche grazie alle immagini di videosorveglianza dello stadio, elaborate dalla Polizia scientifica che ha ricostruito quanto accaduto. Scattato ora il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazione sportive per un anno per 10 dei 14 tifosi. Per gli altri 4, che già in passato avevano ricevuto i Daspo, la durata è di 5 o 6 anni.