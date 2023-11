Ct Vela Messina attende Seva Alta, in palio la semifinale playoff in Serie A1 - Tempostretto

Il Filari Tennis in A2 atteso dall'ultimo impegno in trasferta contro Padova. Riposerà nell'ultima giornata e sarà spettatrice senza poter più decidere il proprio destino

Si giocano gli incontri della penultima giornata della stagione regolare nel campionato maschile a squadre di tennis di serie A1 e A2. Entrambe le formazioni messinesi saranno impegnate e potrebbero dire la loro ultima parola prima di eventuali playoff e playout.

Il Ct Vela, reduce dal successo infrasettimanale di Pistoia nel recupero della quarta giornata, ospita il Selva Alta Vigevano. Sarà un vero e proprio scontro diretto fra le due formazioni che si contendono il primo posto che vale l’accesso ai playoff scudetto, una vittoria del Vela chiuderebbe il discorso con i peloritani che passerebbero come primi del girone.

Il Filari Tennis sarà invece impegnato contro Canottieri Padova nell’ultima trasferta stagionale e anche ultimo impegno di stagione regolare. Questo perché la formazione del presidente La Fauci nella settima a ultima giornata di Serie A2 osserverà un turno di riposo.

Ct Vela, Caputo: “Potremo completare l’opera”

I peloritani, grazie alla vittoria in Toscana, hanno scalzato proprio Seva Alta Vigevano dalla vetta della classifica. In caso di successo dei messinesi, il primo posto sarà matematico, un pari rimanderebbe tutto all’ultima gara, mentre un’affermazione degli ospiti cambierebbe gli scenari e sarebbero i lombardi a prendersi la pole position ad un turno dal termine. Il capitano dei siciliani, Francesco Caputo, avrà a disposizione gli stessi atleti vittoriosi sui campi in cemento di Pistoia (Marco Trungelliti, Maxime Janvier, Fausto e Giorgio Tabacco), con l’inserimento di Fernando Romboli, pronto a dare manforte nei doppi.

Si comincia alle 10. All’andata la sfida si concluse sul punteggio di 3 a 3. «La vittoria di Pistoia – ha detto il capitano Francesco Caputo – ci ha fatto compiere un passo importante in ottica qualificazione alle semifinali scudetto, ma sappiamo che ancora può accadere di tutto. Giocheremo in casa le ultime due partite della regular season e vogliamo regalare questa gioia ai nostri supporter. Contro Selva Alta potremo completare l’opera, ma siamo consapevoli che loro sono un’ottima squadra e non molleranno di un centimetro. Noi siamo pronti e vogliamo proseguire la nostra avventura».

Filari Tennis, una vittoria per stare tranquilli

In Serie A2 le squadre si incrociano solo una volta, niente andata e ritorno, alternando match in casa e trasferte. Nella sesta giornata il Filari Tennis giocherà contro Canottieri Padova, ultimo avversario che manca da affrontare, per poi riposare domenica prossima.

La classifica al momento è questa: Eur Sporting Club 15 (con una partita in più), Canottieri Padova 6, Tc Piazzano 5, Filari Tennis 5 (con una partita in più), Ct Maglie 4, Team Avino 3, Tennis Modena 2.

Con l’Eur Sporting Club fermo per riposo questo turno potrà cambiare il quadro della situazione playoff e soprattutto della salvezza. In caso di vittoria o pareggio del Filari contro Padova e contestuale sconfitta del Tennis Modena in casa del Tc Piazzano gli emiliani non potrebbero più raggiungere i messinesi che eviterebbero sicuramente la retrocessione diretta. Nel migliore di casi se Filari vincesse e arrivasse anche la sconfitta del Team Avino in casa del Ct Maglie per i siciliani sarebbe certa anche la matematica salvezza senza passare dai playout. In ogni caso per gli uomini del presidente Giacobbe sarebbe importante aggiungere punti alla classifica in virtù dello stop forzato di settimana prossima.

