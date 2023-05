Ct Vela Messina, doppia sconfitta nei campionati a squadre - Tempostretto

Domenica in casa sconfitte sia la squadra in B1 femminile che la formazione di C maschile impegnata ai playoff

MESSINA – Domenica avara di soddisfazioni in casa Ct Vela. La rimaneggiata formazione femminile ha perso la gara d’esordio del campionato di serie B1 contro le romane dell’Eur. Netto il 4 a 0 in favore delle ospiti che hanno lasciato pochi game alle ragazze messinesi. Nel prossimo turno, domenica 21 maggio alle 10, le atlete del capitano Gino Visalli saranno di scena sui campi della Società Canottieri Casale.

Ct Vela-Ct Eur 0-4

Cavalle b. F. Cambria 6-0, 6-0

Floris b. T. Cambria 6-0, 6-1

Sensi b. D’Ambrogio 6-0, 6-1

Mais-Cavalle b. F. Cambria-D’Ambrogio 6-1, 6-1

I risultati della prima giornata: Ct Vela-Ct Eur 0-4; Ct Firenze-At Piombino 1-3; Ct Bari-Sc Casale 4-0. Ha riposato: Tc Rungg SuedTirol.

Classifica: Ct Eur, Ct Bari e At Piombino 3; Tc Rungg SuedTirol, Ct Firenze, Ct Bari e Ct Vela 0.

Prossimo turno: Ct Eur-Ct Firenze; Sc Casale-Ct Vela; Tc Rungg SuedTirol-Ct Bari. Riposa: At Piombino.

Playoff serie C maschile

In contemporanea alla partita di B femminile, si è giocata la finale di andata dei playoff di serie C maschile. I padroni di casa hano lottato ma, alla fine, si sono dovuti arrendere al team Proietti che si è imposto per 4 a 2. Decisivi i doppi, dopo che i singolari si erano conclusi sul punteggio di 2 a 2. Ago della bilancia, la vittoria, in singolare, di Danilo Vassallo che ha sconfitto il giocatore peloritano, Leonardo Gagliani, al terzo set, dopo una partita molto combattuta. Con questo successo, il Team Proietti ha ipotecato la final four, in quanto al Ct Vela servirà un’impresa, domenica 28 maggio, sui campi in erba sintetica della formazione etnea, per superare il turno.

Ct Vela-Team Proietti 2-4

Laurent b. Gargano 6-0, 6-0

Vassallo b. Gagliani 6-3, 3-6, 6-2

Briguglio b. Frasca 6-4, 6-1

Egitto b. Proietti Scorzoni 6-3, 6-4

Laurent-Grillo b. Famà-Briguglio 6-2, 6-3

Vassallo-Proietti b. Egitto-Ragno 6-3, 6-3

Campionati Siciliani under16

Si sono conclusi, nei giorni scorsi, i campionati siciliani under 16, svoltisi sui campi in terra rossa del Ct Palermo. Il messinese, tesserato con il Ct Vela, Enrico Egitto, è arrivato sino in fondo alla manifestazione, sconfitto solo in finale dal palermitano e padrone di casa, Riccardo Surano, con il punteggio di 6-3, 6-1. Enrico Egitto, seguito a Palermo dal maestro Antonio Famà, aveva superato ai quarti Gabriele Ardizzone con un doppio 6-2 e, in semifinale, Christian Fanara per 6-3, 6-1.

