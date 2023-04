Ct Vela Messina e Circoletto dei Laghi ai playoff da seconde del girone - Tempostretto

Si chiude la stagione regolare in Serie C maschile, il Ct Brolo femminile cede 4-0 nell'andat dei playoff a Ragusa

Si chiude la stagione regolare anche per il campionato di tennis a squadre regionale. In Serie C maschile rimonta playoff per il Circoletto dei Laghi (immagine in evidenza) che con la vittoria esterna nell’ultima giornata a Siracusa blinda il secondo posto nel girone 3, il massimo a cui poteva ambire. Secondo posto ma con un cammino diverso anche per il Ct Vela Messina che dopo averle vinte tutte nel girone 1 nell’ultima giornata si giocava la leadership con l’altra imbattuta del raggruppamento, il Mediterraneo Sporting Club di San Gregorio d Catania. La sfida si è chiusa dopo i quattro singolari con una vittoria netta degli etnei e il Vela si deve accontentare del secondo posto.

Le due formazioni sono in attesa di conoscere gli avversari al primo turno dei playoff, questi si giocheranno in casa in gara secca delle seconde classificate contro una terza classificata degli altri gironi, chi passa il turno sfiderà in un match di andata e ritorno le prime dei gironi che attendono dunque al secondo turno dei playoff.

Sempre nel girone del Circoletto dei Laghi vi erano altre due squadre peloritane, il Filari Tennis che ha chiuso terzultimo a 6 punti, con questo piazzamento mantiene la permanenza nella categoria, mentre il Taormina Sporting Club, che invece le ha perse tutte, da ultimo disputerà i playout per tentare di mantenersi in Serie C l’anno prossimo.

Sconfitta Brolo nell’andata dei playoff

Nella Serie C femminile invece si è già un passo avanti con il Ct Brolo femminile che ha già giocato il suo incontro di andata in quel di Ragusa. Per le ragazze seguite dai tecnici Alessandro La Galia e Antonino Presti è arrivata una sconfitta netta per 4-0, sul punteggio hanno influito anche le assenze: non erano presenti infatti Ginevra Abramo e ritiro dell’ultima ora anche per Gaia Di Matteo.

Miriam Gullì affronta dunque la 2.6 Di Paola ma è costretta ad alzare bandiera bianca complice anche un risentimento muscolare. Ha fatto del proprio meglio in seguito Alessandra Casella, che contro pronostico non è riuscita a fare l’impresa contro l’esperta Chiara Ventimiglia, mentre Elena Pizzino, a “coronamento” di una giornata decisamente no si è dovuta ritirare per un problema fisico.

Il doppio viene vinto dalle ragusane che fissano il punteggio sul 4-0 finale. Servirà un miracolo al ritorno per ribaltare questa sconfitta, si gioca domenica 23 aprile alle ore 10 a Brolo, il passaggio del turno consente di qualificarsi al tabellone per provare a raggiungere la Serie B2.