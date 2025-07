Ct Vela Messina, gloria per la D maschile che centra la promozione

I peloritani guidati da Paolo Ricciardo approdano in serie C, saranno due le squadre maschili nel prossimo massimo campionato regionale

MESSINA – Buone notizie dal settore maschile del Circolo del Tennis e della Vela di Messina. Per i ragazzi capitanati dal maestro Paolo Ricciardo, vincendo anche la sfida di ritorno per 3 a 1, sui campi del Tc Umberto di Catania, la formazione di serie D del Ct Vela, ha ottenuto la promozione in Serie C.

Saranno ben 2, adesso, le squadre “veline” ai nastri di partenza del prossimo campionato di C, dopo che il team del capitano Antonio Famà ha perso la finale nazionale playoff per il salto in B2 contro Bibbiena. A loro si aggiungeranno gli atleti che hanno conquistato la promozione (capitano Paolo Ricciardo, team manager Francesco Palano Quero): Lorenzo Artemisia, Matteo Artemisia, Alessandro Villari, Mario Famà, Ciccio Vitale, Francesco Varsalona e Chicco Conti.