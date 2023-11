Ct Vela Messina in trasferta a Pistoia per prendersi la vetta - Tempostretto

Mercoledì in trasferta la formazione peloritana vincendo si porterebbe in testa al girone 2 di Serie A1. Contino: "Consapevoli dell'importanza di questo incontro"

MESSINA – Torna a giocare il Ct Vela Messina che, mercoledì 8 novembre alle ore 10, sarà ospite sui campi indoor in sintetico del Tc Pistoia, nel recupero della quarta giornata del girone 2 del campionato di tennis a squadre maschile di serie A1.

Si troveranno di fronte la seconda contro la terza della classe, in un match molto importante per i risvolti che avrà in classifica. I toscani, in caso di successo, accorcerebbero le distanze dalle prime due posizioni, mentre i siciliani se dovessero fare bottino pieno scavalcherebbero il Selva Alta in cima alla graduatoria, alla vigilia dello scontro al vertice di domenica prossima sui campi in terra rossa di viale della Libertà.

I convocati del Ct Vela e il precedente

Per l’incontro di mercoledì, il capitano dei peloritani, Francesco Caputo, potrà contare su Marco Trungelliti (attualmente numero 231 al mondo) e sul francese Maxime Janvier (numero 313), oltre ai fratelli Fausto e Giorgio Tabacco. All’andata, in riva allo Stretto, vinsero i messinesi con il punteggio di 4 a 2.

«Siamo consapevoli dell’importanza di questo incontro – ha detto il diesse del Ct Vela, Salvi Contino -. Faremo il massimo per ottenere la vittoria e poi presentarci nel migliore dei modi al match con il Selva Alta che potrebbe decidere il primo posto del nostro girone con un turno di anticipo».

Risultati e classifica

La quarta giornata: Tc Parioli-Selva Alta 3-3; Tc Pistoia-Ct Vela (mercoledì 8 novembre).

Classifica: Selva Alta 8; Ct Vela* 7; Tc Pistoia* 3; Tc Parioli 1. (*una gara in meno).

Prossimo turno (12 novembre): Tc Parioli-Tc Pistoia; Ct Vela-Selva Alta.

Articoli correlati