Ct Vela Messina, la salvezza per la formazioni in serie B passa dai playout - Tempostretto

La squadra femminile chiude al sesto posto nel girone in B1, mentre quella maschile è quarta e beffata per numero di partite vinte in B2

MESSINA – Nell’ultimo turno di stagione regolare la squadra femminile in B1 ha ceduto in casa contro il Ct Montecchio, mentre la formazione maschile in B2 ha superato Palermo nel capoluogo siciliano. I due risultati, specie la vittoria dei ragazzi, non sono bastati per evitare gli spareggi e così le due formazioni affronteranno i playout domenica 26 giugno, andata, e domenica 3 luglio, ritorno.

Per conoscere gli avversari delle formazioni del Ct Vela bisognerà attendere il sorteggio, si è certi invece che la ragazze giocheranno il ritorno in trasferta, avendo terminato il campionato in sesta e penultima posizione, mentre i ragazzi, che hanno concluso al quarto posto, avranno il vantaggia di disputare la sfida di ritorno in casa.

Ct Vela Messina – Ct Montecchio 1-3

Hanno lottato con grinta e ci hanno messo tanta passione le ragazze del Ct Vela che, però, hanno dovuto lasciare campo alle ospiti. Senza le straniere (Mikulskyte, Bogdan e Honcova) e con la De Simone infortunata, il capitano Gino Visalli ha schierato tutte giocatrici del vivaio.

Elena Omiccioli, nel primo singolare, ha sconfitto una combattiva Teresa Cambria per 6-2, 6-3 in un’ora e 40 minuti. Punteggio sin troppo pesante per la giocatrice di casa che si è trovata avanti 3 a 1 nel secondo set, ha sprecato due opportunità per andare 4 a 2, per poi perdere 6-3 il parziale dopo aver ceduto 6-2 il primo, ma oltre il 70 per cento dei giochi si sono risolti ai vantaggi, segno di una gara lottata, in cui la Omiccioli ha giocato meglio i punti decisivi.

Fabrizia Cambria aveva riportato il match in parità dopo aver battuto Matilde Magrini al termine di un’autentica maratona di 3 ore e 13 minuti. La partita sembrava in mano alla giocatrice del Ct Vela avanti di un set (6-3) e di un break nel secondo (3-1), poi la reazione rabbiosa della Magrini che ha messo in campo tutta la sua fisicità e ha conquistato il secondo set con il break decisivo al decimo game, scappando via nel terzo sino al 4 a 1. Fabrizia Cambria ritrovava le forze e riusciva a recuperare sino ad allungare il match al tie break, vinto poi 7 a 2.

I successi di Cecilia Mazza su Giuliana D’Ambrogio e della coppia ospite Magrini-Mazza su Teresa Cambria e Ginevra Abramo mettevano la parola fine all’incontro. Le ragazze messinesi, martedì, conosceranno il nome dell’avversario che affronteranno nel playout. Sarà una squadra classificata al quinto posto, il cui nome uscirà fuori dal sorteggio.

F. Cambria vs Magrini 6-3, 4-6, 7-6 (2)

T. Cambria vs Omiccioli 2-6 3-6

D’Ambrogio vs Mazza 1-6 1-6

T. Cambria/Abramo vs Mazza/Magrini 1-6 5-7

Classifica: Ct Firenze 13; Stampa Sporting 12; Ct Montecchio 9; Ct Degli Ulivi e Gs Argentario 8; Ct Vela 4; Tc Genova 1.

Ct Palermo – Ct Vela 2-4

Non è bastato il successo per 4 a 2 a Palermo per il Ct Vela per raggiungere la salvezza diretta. L’affermazione del Ct “De Guido” Mesagne sul Ct Mario Stasi Lecce ha permesso al circolo di Mesagne di piazzarsi sul gradino più basso del podio, grazie al maggior numero di partite vinte durante la regular season, 21-12.

A Palermo, tutto secondo pronostico, con i padroni di casa, già retrocessi, che hanno vinto gli incontri in cui hanno schierato Gabriele Piraino, perdendo gli altri quattro. Bene i messinesi che dopo i singolari erano già avanti per 3 a 1 con i successi di Varsalona, Gagliani e Briguglio, rispettivamente su Mineo, Freni e Valentino.

Il punto decisivo lo hanno conquistato Gabriele Bombara e Leonardo Gagliani, vittoriosi sulla coppia Freni-Valentino. Ct Vela che disputerà il playout dalla migliore posizione e affronterà una quinta classificata, potendo disputare il match di ritorno sui campi di casa.

Mineo vs Varsalona 2-6 6-2 1-6

Freni vs Gagliani 3-6 1-6

Piraino vs Bombara 6-4 6-3

Valentino vs Briguglio 6-7(8) 4-6

Freni/Valentino vs Bombara/Gagliani 1-6 2-6

Piraino/Mineo vs M. Famà/Varsalona 6-0 6-2

Classifica: Viola Tennis & Sports Lamezia e Out Line Tennis School Lecce 16; Ct “De Guido” Mesagne e Ct Vela 9; Ct Mario Stasi Lecce e New Tennis Tdg 6; Ct Palermo 0.

