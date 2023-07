Ct Vela Messina, la squadra femminile retrocede in Serie B2 - Tempostretto

Ct Vela sconfitto anche al ritorno nel playout contro lo Junior Tennis Milano

MILANO – La stagione delle ragazze del Ct Vela Messina termina con un’amara retrocessione dalla B1 alla Serie B2. Era quasi impossibile ribaltare il risultato dell’andata, quando lo Junior Tennis Milano si era imposto sui campi di viale della Libertà vincendo tutti e quattro gli incontri a disposizione.

Domenica, nel ritorno a Milano, formazione non al completo per Messina come racconta il direttore sportivo Salvi Contino. Ct Vela ancora senza Diana De Simone e con Giuliana Giardina che causa ritardi e coincidenze poco fortunate non riesce a partire alla volta del capoluogo lombardo. Fabrizia Cambria non al meglio lascia il posto alla sorella Teresa che però deve ritirarsi dopo appena un gioco nel suo singolare per un problema alla caviglia. La sconfitta di fatto permette a Milano di acquisire il risultato e Elena Bogdan (nell’immagine in evidenza) opta anche lei per il ritiro.

Francesca Falleni e Samira De Stefano sulla carta portano i punti alla fine di fatto decisivi per la salvezza dello Junior Tennis Milano. Le ragazze del capitano Gino Visalli e del ds Salvi Contino hanno fatto il possibile durante la stagione regolare per cercare di evitare le ultime posizioni, ma hanno pagato a caro prezzo le due gare pareggiate al match tie break del doppio (a Bari e a Piombino) che avrebbero potuto cambiare le sorti di una stagione conclusasi senza una vittoria.

