Ct Vela Messina ospita Genova: "Giochiamo per la testa della classifica" VIDEO - Tempostretto

Prima del debutto casalingo la presentazione della squadra e le parole del direttore sportivo Salvi Contino e del tennista Julian Ocleppo

MESSINA – Nella serata di ieri, sabato 29 ottobre, presso il Circolo del Tennis e della Vela presentata la squadra maschile che proverà a conquistare lo scudetto. Presenti i giocatori, che oggi, domenica 30 ottobre, nell’esordio in casa ospiteranno il Park Genova con inizio dalle ore 10.

Presenti anche le istituzioni, il sindaco Federico Basile e il neo assessore allo sport Massimo Finocchiaro che ha dichiarato: “Faremo il tifo per questa squadra come facciamo per tutte le eccellenze che abbiamo in città. L’amministrazione è vicina a tutte queste associazioni, squadre e circoli sportivi proprio perché riteniamo ci sia un grande fermento nello sport e vogliamo essere vicini”.

Le parole del ds Contino e Ocleppo

“Abbiamo cominciato bene a Prato – dice il direttore sportivo Salvi Contino – contro Genova è uno scontro importantissimo per arrivare in testa alla classifica. Si affronteranno due buone squadre. La nostra squadra rimane ottimo, rispetto allo scorso anno avremo il francese Janvier in più. Avremo poi Trungelliti, Zapata e Ocleppo. Senza dimenticare Fausto e Giorgio Tabacco nel vivaio a cui si aggiunge Federico Cinà che sta facendo molto bene”.

“Contenti di essere di nuovo qui a Messina – dichiara Julian Ocleppo – vogliamo provare a ripetere l’impresa dell’anno scorso. La mia stagiona passata era complicata dopo un infortunio lungo al polso, adesso è il momento della ripartenza e mi rimetterò alla prova”.

Ct Vela Messina ospita Genova

Sfida di altissimo livello contro il Park Genova, nella gara valevole per la seconda giornata del gruppo 1 di serie A1. Si troveranno di fronte le due formazioni vittoriose nella prima giornata. Peloritani che hanno espugnato Prato per 5 a 1, liguri che hanno battuto Sassuolo per 4 a 2. Il capitano dei messinesi, Francesco Caputo, avrà a disposizione la stessa squadra (Marco Trungelliti, Julian Ocleppo, Giorgio e Fausto Tabacco e Gianluca Naso) che ha vinto in Toscana.

Genova, domenica scorsa, ha schierato, fra gli altri, Gianluca Mager, attualmente numero 172 delle classifiche Atp. Non ci sarà neanche il tempo di soffermarsi più di tanto sul match con il Park Tennis che, il campionato, prevede il turno infrasettimanale, martedì 1 novembre con gli incontri della terza giornata. Per il Ct Vela impegno difficile contro il Sassuolo che, in casa, gioca su campi molto veloci.

Articoli correlati