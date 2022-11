Il Ct Vela Messina ospita Prato nella prima di ritorno - Tempostretto

Appuntamento insolito il giovedì per il recupero della sfida valida come 4ª giornata. Per i messinesi atteso Cinà dopo il terzo posto in Junior Davis Cup

MESSINA – Il Circolo Tennis e Vela prosegue il suo cammino nel girone 1 di Serie A1. Domani, giovedì 10 novembre, con inizio alle ore 10, il recuperò della quarta giornata contro il Tc Prato. L’incontro è valido come prima giornata di ritorno, in Toscana gli uomini di capitan Caputo si imposero per 5-1; i toscani sono ancora alla ricerca del primo punto stagionale.

Il pareggio di domenica fra il Sassuolo e il Park Genova ha rimesso tutto in discussione nella lotta per la prima posizione del gruppo. I peloritani, infatti, in caso di successo contro Prato aggancerebbero, al comando, a quota 8, il Park Genova per poi, domenica prossima, 13 novembre, giocarsi lo scontro diretto in terra ligure praticamente alla pari.

I protagonisti della sfida

All’andata il Tc Prato ha schierato Baroni e Martineu, in aggiunta ai giovani Iannacone, tennista che sta impressionando, e Fabrizio Andaloro, messinese che sfiderà il circolo della sua città. Il capitano del Ct Vela, Francesco Caputo, dovrebbe avere a disposizione oltre ai soliti Tabacco, Truungelliti e Ocleppo anche il giovane (vivaio) Federico Cinà, nell’immagine in evidenza.

Il tennista palermitano è reduce dalla splendida esperienza con la Nazionale italiana under 16, giunta al terzo posto, nella 37esima edizione della Junior Davis Cup. Gli azzurrini di capitan Tomas Tenconi hanno ottenuto la medaglia di bronzo, battendo la Francia nella finale per la conquista del gradino più basso del podio (ad aggiudicarsi il titolo è stato il Brasile che ha superato gli Stati Uniti).

La quarta giornata: Sc Sassuolo-Park Genova 3-3; Ct Vela-Tc Prato (giovedì 10 novembre ore 10).

Classifica: Park Genova 8; Ct Vela e Sc Sassuolo 5; Tc Prato 0.

Prossimo turno (domenica 13 novembre, ore 10): Park Genova-Ct Vela; Tc Prato-Sc Sassuolo.

