Il Ct Vela Messina ospita Sassuolo, l'obiettivo è evitare i playout - Tempostretto

Sfumati aritmeticamente i playoff scudetto i peloritani non devono perdere, si inizia domenica alle ore 10

MESSINA – Il Ct Vela Messina, dopo il ko rimediato a Genova contro il Park, nella sfida che, di fatto, ha deciso la prima posizione in favore dei liguri, domenica (dalle ore 10) ospiterà l’Sc Sassuolo, in un incontro fondamentale per mantenere la seconda posizione ed evitare di scivolare al terzo posto che vorrebbe dire playout.

Gara, quindi, da non steccare per i ragazzi del capitano Francesco Caputo che, adesso, devono dar fondo a tutte le proprie forze per scongiurare la sgradita coda degli spareggi salvezza. Sassuolo, infatti, in classifica si trova al terzo posto con 6 punti e, in caso di successo in riva allo Stretto, scalzerebbe proprio il Ct Vela dalla piazza d’onore che vale la permanenza. Soltanto la prima classificata parteciperà ai playoff scudetto. Il Park Genova, dopo aver sconfitto i siciliani, martedì ha vinto nell’anticipo della sesta giornata a Prato, per 4 a 2, conquistando aritmeticamente la prima piazza che vale l’accesso alla fase finale che mette in palio il tricolore.

Il match di andata fra Sassuolo e Messina si concluse in parità, 3-3 (sfida nella quale primeggiò il numero 1 degli emiliani, Marton Fucsovics, attualmente 97 del ranking Atp), un risultato che andrebbe bene a Naso e compagni. Per quanto riguarda gli atleti disponibili, il capitano Caputo dovrebbe poter contare sull’argentino Marco Trungelliti (foto in evidenza) in qualità di numero 1. La gara fra il Ct Vela Messina e il Sassuolo sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming, pay per view, Supertennix (gratis per i possessori di tessera Fit).

Il programma della 6ª giornata: Tc Prato-Park Genova 2-4; Ct Vela-Sc Sassuolo (domenica ore 10). La classifica del girone 1: Park Genova 14 punti; Ct Vela 8 punti; Sc Sassuolo 6 punti; Tc Prato 1 punto.