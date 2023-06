Ct Vela Messina sconfitto in casa dal Tc Rungg Bolzano - Tempostretto

Terza sconfitta nel campionato di B1 femminile per il Ct Vela Messina femminile, il doppio che poteva valere il pari regala la vittoria alle ospiti per 3-1

MESSINA – La quarta giornata del campionato a squadre femminile, disputata il giorno della Festa della Repubblica Italiana, ha visto il Ct Vela ospitare in viale della Libertà le avversarie del Tc Rungg Bolzano, la formazione del capitano Gino Visalli ha incassato la terza sconfitta in quattro gare col risultato di 1-3. Domenica, domani 4 giugno, il campionato di B1 proporrà gli incontri della quinta giornata, ma le ragazze del capitano Gino Visalli osserveranno il turno di riposo

Ct Vela Messina – Tc Rungg Bolzano 1-3

Le ospiti passavano in vantaggio grazie al successo della belga Eliessa Vanlangendonck che superava la giovane palermitana Giuliana Giardina, al suo esordio con la maglia del Ct Vela, con il punteggio di 6-3 6-0. Giardina che si è trovata in vantaggio per 3 a 1 nel primo set, ma poi ha subìto undici game di fila. Il pari, immediato, arrivava dall’ottima Michaela Honcova che accusava un lieve passaggio a vuoto nel secondo set, ma portava a casa con merito il match per 6-2, 2-6, 6-3 contro Verena Hofer. Nulla da fare, invece, per Fabrizia Cambria contro Lara Pfeifer sconfitta 6-3 6-1. Qualche rammarico, per le peloritane, rimane perché, nel doppio, Michaela Honcova e Fabrizia Cambria, dopo aver perso il primo set 6-2, sprecavano due set point sul 5-3, 40-15, sul servizio della slovacca e poi non riuscivano più a conquistare neanche un game e cedendo per 7-5.

Risultati 4ª giornata e classifica

Ct Eur-Ct Bari 4-0

Sc Casale-At Piombino 3-1

Ct Vela-Tc Rungg Bolzano 1-3

Ha riposato: Ct Firenze

Classifica: Ct Eur 9; Ct Bari 7; At Piombino, Sc Casale eTc Rungg Bolzano 6; Ct Vela 1; Ct Firenze 0.