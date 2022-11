Il Ct Vela Messina supera Prato. Fausto Tabacco: "Abbiamo sofferto" VIDEO - Tempostretto

Il circolo peloritano resta in testa al girone 1, domenica il big match che vale la qualificazione alla fase successiva a Genova

MESSINA – Il Ct Vela Messina batte, al termine di un incontro equilibratissimo, il Tc Prato per 4 a 2, nel posticipo della quarta giornata del campionato di tennis a squadre maschile di serie A1 e aggancia in vetta, a quota 8 punti, il Park Genova (i peloritani, però, sono avanti per il maggior numero di incontri totali vinti 15 contro 14) nella classifica del girone 1. C’è voluto il match tie-break nell’ultimo doppio fra i fratelli Tabacco e la coppia Horansky-Iannacone per decidere l’incontro.

Soddisfatti al termine del match il direttore sportivo Salvi Contino, Gianluca Naso e Fausto Tabacco di cui abbiamo raccolto le dichiarazioni a caldo, tutti però guardano già alla prossima sfida contro il Park Tennis Genova in cui si giocheranno buonissima parte della qualificazione. Faceva parte della sfida anche il messinese Fabrizio Andaloro, tesserato con il Tc Prato, il giovane tennista peloritano ha elogiato gli avversari e si è rammaricato che il suo circolo abbia sfiorato il pari che avrebbe portato in dote il primo punto.

Ct Vela Messina – Tc Prato 4-2

La sfida al mattino inizia nel migliore dei modi per i peloritani che si erano subito portati sul 2 a 0 grazie ai successi di un ottimo Fausto Tabacco su Niccolò Baroni (6-2, 6-0 lo score) e di Giorgio Tabacco su Nicolas Parizzia, dopo oltre due ore e mezza di gioco con il punteggio di 6-3, 6-7(5), 6-4. Buona la prova di Giorgio che, nel secondo set, si era trovato sopra di un break ma ha subìto la rimonta di un mai domo Parizzia, bravo ad allungare la sfida al terzo set. Nella partita finale, il tennista messinese scappava sul 5 a 2, per poi chiudere 6-4.

I due successivi match di singolare riportavano la sfida in parità, poiché Federico Iannacone batteva Gianluca Naso in due set (doppio 6-3) e, nella gara fra i due numeri 1, Filip Horansky aveva la meglio su Maxime Janvier, dopo due tiratissimi set. Sul punteggio di 2 a 2, quindi, si andava ai doppi decisivi.

Naso e Janvier, dopo un inizio a rilento (sotto 4 a 2), agganciavano Andaloro e De Marzi, vincendo il primo set al tie break. I giocatori di Prato calavano alla distanza, lasciando spazio a Naso e Janvier che rifilavano un 6-0 agli avversari, riportando momentaneamente in vantaggio Messina. Sul campo principale, in contemporanea, sfida emozionante tra i fratelli Tabacco e la coppia ospite Horansky-Iannacone. Nel match tie break, partenza sprint dei messinesi che scattavano sul 5 a 0, Prato rientrava in gara con un parziale di 5 a 1, ma Fausto e Giorgio Tabacco non perdevano la testa e riuscivano a vincere per 10 a 6 con una volée di rovescio di Giorgio sul match point.

Tabellino

F. Tabacco b. Baroni 6-2, 6-0

G. Tabacco b. Parizzia 6-3, 6-7 (5), 6-4

Iannacone b. Naso 6-3, 6-3

Horansky b. Janvier 6-4, 7-6 (4)

G. Tabacco-F. Tabacco b. Horansky-Iannacone 6-2, 4-6, 10-6

Janvier-Naso b. Andaloro-De Marzi 7-6 (6), 6-0

