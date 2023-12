Ct Vela Messina, tutto pronto per la finale scudetto a Torino - Tempostretto

Il titolo sarà assegnato domenica al Circolo della Stampa Sporting. I peloritani ci provano per la terza volta, diretta dalle ore 10 sul canale 64 del digitale terrestre

Tutto pronto al Circolo della Stampa Sporting di Torino dove si svolgeranno le finali dell’edizione 2023 del campionato di serie A1. Oggi in campo la finale femminile che vede il Ct Palermo inseguire il tricolore, ma nella giornata di domani, domenica 10 dicembre, toccherà ai tennisti del Ct Vela Messina che per terza volta in pochi anni proveranno a realizzare il sogno scudetto.

Cinque anni fa fu sconfitta in finale contro Selva Alta, tre anni fa sconfitta contro Torre del Greco, adesso il circolo caro al presidente Antonio Barbera sfida i campioni in carica del Tc Sinalunga e proverà finalmente a laurearsi campione. Si giocherà su campi indoor in greenset, molto rapidi, a partire dalle 10. Tutti gli incontri godranno della copertura mediatica di Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e della piattaforma streaming Supertennix.

La possibile formazione del Ct Vela Messina

Il capitano Francesco Caputo potrà contare sugli stessi elementi vittoriosi nella semifinale di ritorno contro il Tc Crema, con l’inserimento dell’austriaco Gerald Melzer, che sui campi indoor di Torino potrebbe esprimersi meglio. Unico dubbio riguarda la presenza di Marco Trungelliti, attualmente impegnato in un torneo a Valencia, mentre sicura la presenza dei fratelli Fausto e Giorgio Tabacco a cui si dovrebbe aggiungere anche Julian Ocleppo, settimana scorsa apparso in ottima forma.

«Siamo felicissimi di aver raggiunto per l’ennesima volta la finale scudetto – ha detto Caputo -. Troveremo sulla nostra strada una squadra tostissima, ma noi faremo la nostra parte. Saranno tutti incontri equilibrati che si decideranno su pochi punti anche in considerazione della superficie. Siamo vogliosi di portare a casa questo scudetto e la vittoria contro Crema ha dato a tutti i ragazzi grande consapevolezza».

Il Tc Sinalunga farà leva su Matteo Gigante, il numero 1 dei toscani. Romano, classe 2002, è un mancino numero 183 del ranking Atp. Sinalunga potrà avvalersi anche di Jozef Kovalic, Oriol Roca Batalla, Marcello Serafini, Luca Vanni, Andrea De Marchi e Marco Miceli.