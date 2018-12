Alì, estate 1943. La guerra arriva dal cielo. Meeting storico in Duomo

ALI' - Appuntamento con la storia, oggi (domenica 23 dicembre) alle 18.30, nel Duomo di Alì, con il meeting storico dedicato alla conclusione del "Centenario della Grande Guerra e il contributo dato dagli Alpini", seguiranno altre due relazioni, per ricordare anche la Seconda Guerra Mondiale.

I lavori saranno aperti dai saluti del sindaco Natale Rao e dall’arciprete Vincenzo D'Arrigo. Alle 18.45 la relazione di Domenico Interdonato, giornalista e presidente Ucsi Sicilia, sul significato storico del Centenario della vittoria e il contributo degli alpini. Seguiranno altre due relazioni storiche, la prima alle 19.10 della scrittrice Iona Bertuccio "Alì estate 1943. La guerra arriva dal cielo". Infine alle 19.30 la relazione conclusiva di Maria Luisa Tricomi, "Stalag 307 Diario di Prigionia".

Domenico Interdonato è presidente dei giornalisti cattolici siciliani, fa parte dell’Associazione nazionale alpini - delegato Croce nera d'Austria, è Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e negli ultimi venti anni si è dedicato al giornalismo rivolto al sociale e alla valorizzazione della cultura siciliana. E’ anche direttore del "Progetto Sicilia nel Mondo", dell'associazione l'Aquilone Onlus e Direttore di Filodirettonews, giornale di comunicazione sociale.

Interdonato, nel suo intervento al convegno di Alì, analizzerà i quattro lustri che hanno preceduto l'inizio della Grande Guerra, l'impegno e la crescita delle giovani forze armate italiane: dalle imprese coloniali del Corno d'Africa, al terremoto di Messina, alla Guerra di Libia. Infine, un aspetto che ha molto toccato l’immaginario collettivo, e lo tocca ancora oggi, e cioè “Il sacrificio degli Alpini come fattore di coesione nazionale”. Parlerà anche dello sforzo del giovane Regno d'Italia nel sostenere la Guerra, della vittoria e del rientro dei prigionieri in Patria.

Iona Bertuccio è nata ad Alì ed anche se poi si è trasferita altrove, ha sempre portato con sé i ricordi dell’infanzia e dei racconti degli anziani aliesi. Sin da bambina sognava di fare la scrittrice e difatti in quest’ultimo decennio ha pubblicato alcuni libri ed altri sono in fase di elaborazione. Si interessa particolarmente di ambiente e delle piccole storie di singoli. In questo contesto parlerà della guerra vissuta ad Alì, in particolare della terribile estate del 1943 quando la guerra arrivò dal cielo.

La Prof.ssa Tricomi parlerà della guerra raccontata da un prigioniero di guerra, il padre Gaetano. Gli appunti che il tenente Tricomi ha annotato durante un lungo periodo di prigionia sono stati raccolti in un libro pubblicato dall’Istituto di Studi Storici “Gaetano Salvemini” di Messina. Oltre al racconto autobiografico, la nostalgia per la famiglia e il desiderio di tornare a casa, il diario rappresenta anche un atto di accusa contro la follia della guerra, di ogni guerra, ed è un’importante testimonianza sulle disumane condizioni di vita che i prigionieri italiani hanno dovuto affrontare in Germania durante la seconda guerra mondiale.

Il programma prevede gli interventi e la conclusione dei lavori alle 20. L'evento culturale di fine anno è stato organizzato dal Comune di Alì, con il vicesindaco e assessore alla Cultura Roberto Roma, in sinergia con l’Arcipretura di Alì e l’Associazione Alias. Alla manifestazione parteciperanno alcuni rappresentanti delle Forze militari.