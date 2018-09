Roccalumera. Al via i festeggiamenti in onore dei Santi Cosma e Damiano

ROCCALUMERA. Al via oggi il triduo di festeggiamenti in onore dei Santi Cosma e Damiano, i santi taumaturghi venerati nella frazione collinare Sciglio di Roccalumera. Questa sera, venerdì, alle 19,30 sarà celebrata una Santa Messa nel corso della quale sarà somministrata l’unzione degli infermi in piazza monumento ai Caduto. A seguire il simulacro dei Santi, sarà trasferito in chiesa.

Domani, sabato, alle 18,30 sono in programma i vespri solenni e la Santa Messa. Seguirà una manifestazione ricreativa con il gruppo Quinto grado. Domenica, giorno della solennità dei Santi Cosma e Damiano, saranno celebrate Sante Messe dalle 5 alle 11 ogni ora. Alle 17,30 è prevista un’altra celebrazione eucaristica e, a seguire, la processione lungo le vie della borgata. Alle 21,30, manifestazione ricreativa con il complesso “I Beddi”. A mezzanotte i tradizionali fuochi d’artificio. Lunedì i festeggiamenti si concluderanno alle 19 con la S. Messa e la traslazione del Simulacro nella Cappella.