S. Teresa. Cala il sipario sul Laboratorio teatratale. La scena agli "allievi"

S. TERESA DI RIVA. Domenica il Teatro Val D’Agrò di Santa Teresa di Riva ospiterà, dalle ore 18.00, il saggio finale del laboratorio teatrale, svoltosi da gennaio ad oggi, curato da Bruno Torrisi e Cettina Sciacca. I corsisti si cimenteranno in un breve spettacolo, senza alcuna pretesa di giudizio tecnico, ma solo per il piacere di continuare a divertirsi, come hanno fatto per l’intera durata del corso. Si esibiranno prima i piccoli (dalle ore 18,00 alle 19.30) nella favola di Luis Sepùlveda: “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”; poi i ragazzi (dalle 20,00 alle 20.45) che proporranno alcune varianti dei 99 racconti di Raymond Queneau: “Esercizi di stile”; e per finire gli adulti (dalle 20,00 alle 21,30) che reciteranno brani letterari tratti da famosi romanzi, oppure totalmente inediti che sono stati oggetto del corso, scelti a loro piacimento. “La Compagnia Sikilia – ha dichiarato il direttore artistico, Cettina Sciacca - desidera anche operare nel sociale ed essere utile alla comunità in cui vive, offrendo non solo una vasta gamma di appuntamenti di spettacoli ed eventi al Teatro, ma anche dare una mano a chi ne ha bisogno; pertanto, il ricavato della serata del saggio sarà devoluto all’associazione Penelope di Santa Teresa di Riva, con un offerta gratuita. Sikilia Accademy vi dà l’appuntamento al prossimo anno con il nuovo laboratorio teatrale delle emozioni, con molti più stages e artisti che verranno a trovare i corsisti durante tutto l’anno”. I giorni e gli orari del laboratorio rimangono per ora invariati: giovedì dalle 18.00 alle 20.00 corso bambini; giovedì dalle 20.00 alle 22.00 corso adulti e venerdì dalle 19.00 alle 21.00 corso ragazzi.