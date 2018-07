Il tenore Marcello Giordani Cavaradossi nella Tosca del "Taormina opera stars"

TAORMINA. Dal Metropolitana di New York al Teatro Antico di Taormina. Marcello Giordani, il tenore che è spesso apparso da protagonista nel palcoscenico americano, sarà Mario Cavaradossi nella Tosca in programma nella cavea taorminese il 16 e 21 agosto. Un appuntamento proposto dal "Taormina Opera stars" che anche quest'anno ha preparato un allestimento di Tosca all'insegna di qualità e tradizione. Il tutto sarà accompagnato dall'orchestra selezionata dall'organizzazione guidata da Maurizio Gullotta, Antonio Lombardo e Franco Barbera. La direzione artistica é stata affidata al puntuale ed esperto, Davide Dellisanti.

L'orchestra è diventata punto di riferimento degli appuntamenti musicali che hanno affascinato il pubblico, vedi la collaborazione con "Il Volo" e la trasferta internazionale alle Canarie dove, nello splendido teatro di Fuertevetura, il complesso musicale ha incassato un'ovazione al termine di una spettacolare Aida. Adesso vi è grande attesa per l'arrivo di Giordani sul palco di Taormina. Il cantante, fin dal suo debutto, nel 1986, è emerso come uno dei più prominenti e ricercati cantanti d’opera, ed è stato acclamato dalla critica internazionale come “… forse il più grande tenore della sua generazione.” È apparso sulla scena di tutti i principali teatri d’opera del mondo ed ha cantato con i più rinomati direttori d’orchestra. La sua eccezionale versatilità gli ha permesso di coprire un vasto repertorio che va dal bel-canto di Bellini, Donizetti e Rossini, ed il lirismo del repertorio operistico francese, alle opere di Puccini e Verdi e alle grandi composizioni vocali di Berlioz, quali La damnation de Faust, Les Troyens, e più recentemente, alle opere più rappresentative del Verismo italiano, Cavalleria Rusticana e Pagliacci. Accanto a Giordani ci sarà in scena, nel ruolo di Floria Tosca, la bravissima Carmela Apollonio punto di riferimento della lirica mondiale.

Il cast di Tosca prevede:

Floria Tosca: Carmela Apollonio/(21 agosto) Maria Tomassi

Mario Cavaradossi: Marcello Giordani

Il Barone Scarpia: Pedro Carrillo

Cesare Angelotti: Shy Zong

Il Sagrestano: Haocheng Lei

Spoletta: Stefano Sorrentino/(21 agosto) Riccardo Palazzo

Sciarrone/Carceriere: Alessandro Vargetto

Pastorello: Pasquale Auricchio