Al via la II edizione della rassegna teatrale “Promontorio Nord”

Dopo il successo del concerto di Tony Canto, nella Tenuta Giostra Reitano di Capo Rasocolmo, giorno 11 agosto, alle 18.30, prenderà il via la seconda edizione della rassegna “Promontorio Nord”, con la direzione artistica di Roberto Zorn Bonaventura. La rassegna prevede spettacoli teatrali che il pubblico potrà vedere godendo dello splendido impatto scenografico del tramonto sul mare dal promontorio più a Nord della Sicilia. Una cornice che rende la performance unica e irripetibile.

Il primo appuntamento prevede Gianfranco Quero in Agrigento stazione di Agrigento: l'attore racconta Luigi Pirandello, la sua vita, le persone che ne hanno segnato il percorso umano ed artistico: il padre, la madre, la moglie, la criata, i figli, Stefano innanzitutto, come lui scrittore. Come Pirandello trasportava i personaggi della vita reale nei suoi racconti, nei romanzi e, infine, nelle opere teatrali, così l’attore-narratore “trasporta” lo spettatore: dalla narrazione di episodi significativi della vita dello scrittore, all’interpretazione di alcuni personaggi delle principali opere. Lo stile della narrazione è colloquiale, spesso divertito e divertente, attraverso continue digressioni temporali, ed escursioni nell’attualità. Non vi è mai soluzione di continuità nel passaggio dallo stile narrativo a quello interpretativo; ciò favorisce l’ascolto del pubblico, la cui attenzione è tenuta sempre viva dai continui transfert dell’attore, che usa indifferentemente le due lingue, l’italiano e il siciliano. Nel suo viaggio dalla vita alle opere pirandelliane, l’attore interpreta personaggi di: Uno nessuno e centomila, Il Fu Mattia Pascal, L’uomo dal fiore in bocca, I giganti della montagna, La favola del figlio cambiato, Il berretto a sonagli e Ciaula scopre la luna, recitando inoltre alcune poesie dello stesso Pirandello e stralci da Dialoghi coi personaggi.

La Tenuta Rasocolmo, sull’omonimo promontorio di fronte alle isole Eolie, è un luogo magico, pieno di energia e storia con il suo Faro che illumina la proprietà al calar del sole. Gli ospiti potranno concludere il loro percorso con una degustazione, alla scoperta dei prodotti della nostra terra in abbinamento ai vini della Catina Giostra Reitano.