Cumia, altro finanziamento da 800mila euro anti dissesto idrogeologico

Si interverrà in via Roccadura e via Santa Marina

Con determinazione numero 10179 dell’11 novembre 2025 è stato approvato il progetto denominato “Intervento di mitigazione del dissesto geomorfologico ed idrogeologico presente nel villaggio Cumia via Roccadura – via Santa Marina” per l’importo complessivo pari a 800mila euro ed ammesso il suo integrale finanziamento a valere sulle corrispondenti azioni del Pn Metro Plus 2021-2027 – Priorità 2.

“Una notizia che aspettavamo con trepidazione – commenta il presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto -. A poco a poco si stanno cogliendo i primi risultati che partono da lontano, da quasi un anno fa e che hanno visto la presenza costante della Terza Municipalità su Cumia, in dipendenza della natura fragile del suo territorio, la sinergia con la cittadinanza e l’attenzione dell’Amministrazione Comunale, che sta portando avanti un lavoro veramente importante su Cumia. E così tra interventi di disgaggio, di mitigazione del dissesto idrogeologico e geomorfologico, opere di urbanizzazione e rifacimento piazza, saranno circa 2 milioni di euro le risorse destinate a Cumia e le prime gare di appalto sono ormai prossime. L’Amministrazione Comunale non è rimasta sorda alle nostre richieste ed ai bisogni della cittadinanza di Cumia – conclude Cacciotto -; con gli assessori Caminiti e Minutoli, che ringrazio, c’è stato e c’è un dialogo costante sulla “questione Cumia” e tutti gli incontri fatti in questi mesi alla presenza degli stessi residenti stanno portando adesso i loro frutti”.