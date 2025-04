Cumia, rimosse le piante pericolanti sul costone

Intervento in danno ai proprietari, i cui terreni sono da tempo interessati da diverse frane

Sono stati avviati stamani gli interventi di rimozione delle piante pericolanti sul costone di Cumia. Le squadre di Messina Servizi sono operative sin dalle prime ore del giorno per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza e la riapertura della viabilità, prevista entro la mattinata.

Sul posto sono presenti gli assessori Massimiliano Minutoli e Francesco Caminiti, che hanno seguito da vicino l’evolversi della situazione e monitorato costantemente le attività nei giorni scorsi. “Il terreno interessato è di proprietà privata e i proprietari sono già stati formalmente diffidati a provvedere alla messa in sicurezza delle aree. L’intervento in corso, indispensabile per la tutela della pubblica incolumità, viene eseguito in danno ai proprietari, i cui terreni sono da tempo interessati da diverse frane”, affermano gli assessori Minutoli e Caminiti.

