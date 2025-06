Da beniamini dei tifosi a imputati, condannati per violenza 2 ex giocatori del Messina

Verdetto per Cretella e Crisci, abusarono di una ragazzina di appena 14 anni

Messina – Si chiude con la condanna il processo di primo grado ai due ex giocatori dell’Acr Messina. Il Tribunale (presidente Sergi) ha condannato Carmine Cretella a 2 anni (pena sospesa se risarcisce con 5 mila euro la parte civile) e 6 anni di reclusione per Clemente Crisci, che dovrà pagare una provvisionale immediata di 15 mila euro e dovrà risarcire civilmente i danni, da quantificare. Cretella è stato condannato per una ipotesi attenuata di violenza sessuale. L’Accusa avea chiesto per loro la condanna a 9 anni di reclusione.

La violenza e la denuncia

I due erano accusati di aver costretto la ragazzina ad un rapporto orale, uno di loro, impedendole di uscire, mentre l’altro la palpeggiava. A far scattare l’inchiesta sono stati i genitori della giovane, che hanno notato il suo strano comportamento e l’hanno convinta ad aprirsi.

Da beniamini dei tifosi a imputati

La famiglia, assistita dall’avvocato Domenico Andrè, ha poi denunciato formalmente i fatti, che risalgono al periodo in cui i due, uno del casertano l’altro napoletano, militavano nella compagine messinese di serie D, la stagione 2020/2021, ed erano beniamini del pubblico. All’epoca lei aveva soltanto 14 anni.