Alessandra Serio

Da Catania a Roccalumera per spacciare

martedì 18 Novembre 2025 - 14:30

29enne sorpreso dai Cc con un etto di hashish in macchina allo svincolo autostradale

Messina – E’ ai domiciliari il 29enne fermato dai Carabinieri della Compagnia Messina Sud a Roccalumera per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane catanese è una vecchia conoscenza delle forze dell’Ordine, avendo alle spalle precedenti guai, sempre per motivi legati alla droga.

Droga in auto

Il ragazzo è stato intercettato a bordo di un’auto, nei pressi dello svincolo di Roccalumera, da una pattuglia dell’Arma che controllava la zona. Alla vista degli uomini in divisa si è mostrato parecchio nervoso, insospettendoli. E’ così scattata la perquisizione del veicolo che ha confermato i sospetti dei carabinieri ai comandi del maggiore Federico Sallusto.

Cosa è saltato fuori dalla perquisizione

Nell’auto c’erano infatti circa 100 grammi di hashish e 650 euro in banconote di piccolo taglio, sequestrate perché secondo gli investigatori provento dello spaccio. Il giovane è stato arrestato mentre anche la sostanza stupefacente è stata sequestrata e inviata ai Ris dei Carabinieri per le analisi di rito.

