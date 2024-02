“Da Messina solidarietà agli studenti manganellati” VIDEO

Il coordinatore uscente dell'Udu Damiano Di Giovanni: "Il dissenso non si reprime"

MESSINA – “Il dissenso non si reprime in democrazia. Come Udu nazionale, abbiamo espresso la nostra solidarietà agli studenti e giovani manganellati a Pisa e Firenze”. Damiano Di Giovanni, coordinatore uscente dell’Unione degli studenti di Messina, denuncia “un inasprimento delle misure di controllo e delle violenze nelle piazze e in altri luoghi. Così come chiede da anni Amnesty International, è necessario introdurre il codice identificativo degli agenti. Così si potrebbero isolare i violenti dalla maggioranza che fa il suo dovere”.

Non a caso, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato, rivogendosi al ministro dell’Interno, che “l’autorevolezza delle forze dell’ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni”.

