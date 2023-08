Da Milazzo a RealTime: Roberta Caruso tra i concorrenti di “Bake Off Italia”

Tra i sedici concorrenti della nuova stagione di “Bake Off Italia” su RealTime anche la docente Roberta Caruso, di Milazzo

MILAZZO – Anche Milazzo sarà presente alla nuova edizione di “Bake Off Italia”. La nota trasmissione di RealTime andrà in onda a partire dal prossimo 8 settembre e vedrà, tra i sedici pasticcieri amatoriali in gara, anche la milazzese Roberta Caruso.

Docente presso il collegio “Sant’Ignazio” di Messina, Roberta Caruso coltiva da tempo l’amore e la passione per la cucina e per i sapori siciliani. Sul web tiene un blog dedicato all’argomento e sogna di pubblicare il suo primo libro con le sue personalissime ricette. Adesso Roberta Caruso è pronta a lanciarsi in questa nuova sfida, con gli auguri del primo cittadino di Milazzo che ha voluto incontrare personalmente la docente.

«Sono certo –ha detto il sindaco Pippo Midili– che porterà in tavola il sapore della nostra Sicilia e della nostra Milazzo. E quindi saremo tutti pronti a fare il tifo per lei».