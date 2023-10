Da oggi l'isola pedonale sul viale San Martino è anche infrasettimanale - Tempostretto

Fino a via Santa Cecilia strada dedicata ai pedoni tutti i giorni

Non più solo i fine settimana ma tutti i giorni. L’isola pedonale sul viale San Martino è tornata sabato, come di consueto, ma stavolta resterà anche nei giorni infrasettimanali, almeno fino al prossimo 7 gennaio. Ma l’idea è quella di continuare anche dopo e farla diventare permanente in modo definitivo.

Nel weekend l’isola è stata molto frequentata, durante i giorni della settimana lo sarà meno ma è normale. Cos’è successo nell’ultimo periodo? Hanno aperto i due parcheggi di viale Europa (ancora gratuiti) e sono stati installati i cordoli nell’altra parte di viale San Martino, quella tra via Santa Cecilia e viale Europa. Ora, in pratica, non si può più parcheggiare neanche volendo ignorare il divieto. Molti messinesi, poi, hanno acquistato l’abbonamento annuale ai trasporti pubblici, a prezzi stracciati.

E quella strada, appena 250 metri tra via Maddalena e via Santa Cecilia, non è neanche granché utile alla circolazione, visto lo “sbarramento” di piazza Cairoli.

In futuro dovrà diventare con un unico piano di calpestio, come il lato monte di piazza Cairoli, appena riconsegnato ai cittadini in veste nuova. Una veste indubbiamente più bella rispetto al semplice asfalto.