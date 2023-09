MoveMe, 20mila richieste di abbonamenti in 6 giorni per bus, tram e parcheggi di interscambio - Tempostretto

I cittadini hanno potuto sottoscrivere un abbonamento annuale al costo straordinario di 20 euro, per usufruire di bus e tram

MESSINA – Sono circa 30mila gli abbonamenti richiesti dai cittadini per bus, tram e parcheggi di interscambio. Un autentico boom di richieste per l’abbonamento MoveMe, l’iniziativa promossa dal Comune di Messina e da Atm che, dopo lo straordinario successo di luglio è stata replicata a partire dallo scorso 1 settembre, con la riapertura della piattaforma sul sito istituzionale dell’Azienda trasporti Messina. “Visto il bilancio delle prime sei giornate, che ha registrato il sold out con oltre 20mila richieste da parte di cittadini residenti nella città capoluogo e lavoratori residenti altrove, si rende inevitabile la chiusura della piattaforma – riferisce l’Azienda trasporti Messina – nelle more, in considerazione delle economie, di poterla riaprire, al fine di garantire ad altrettanti cittadini la possibilità di abbonarsi ai mezzi di trasporto a prezzi vantaggiosi, oltre alla possibilità di sfruttare i parcheggi di interscambio per un intero anno ad un prezzo decisamente basso”.

L’Azienda parla di un successo che testimonia la valenza dell’iniziativa MoveMe, patrocinata dall’Unione Europea e che, l’amministrazione comunale unitamente all’Atm Messina, ha aderito con l’obiettivo di “rivoluzionare” il sistema di trasporto pubblico locale. Gli incentivi, come già noto, si riferiscono sia all’uso dei mezzi pubblici sia ai parcheggi di interscambio disponibili, cui si uniranno quelli in corso di ultimazione. Attraverso MoveMe i cittadini hanno potuto sottoscrivere un abbonamento annuale al costo straordinario di soli 20 euro, per usufruire di bus e tram. Mentre per gli automobilisti era previsto un ulteriore incentivo per l’acquisto a prezzo ridotto di un abbonamento annuale per la sosta dei veicoli presso i parcheggi di interscambio, al costo calmierato di 100 euro.

Per fare fronte alle numerose richieste, Atm Messina ha anche potenziato in termini di risorse umane il front-office che si sta occupando della verifica delle richieste giunte telematicamente e soprattutto del rilascio delle tessere di abbonamento.

L’Azienda rammenta a coloro i quali hanno aderito alla promozione MoveMe (inclusiva dell’utilizzo del trasporto pubblico locale e dei parcheggi), che non dovranno utilizzare ulteriori card oltre a quella che verrà rilasciata dal front office di Atm Messina. Gli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento di 120 euro (valido per bus, tram e parcheggi di interscambio) non dovranno preoccuparsi di esporre alcun pass sulla propria auto, in quanto dopo l’acquisto dell’abbonamento MoveME completo (bus/tram e parcheggi), la targa dell’automobile del richiedente sarà registrata nei sistemi di Atm.