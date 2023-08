Pista ciclabile in centro a Messina, ecco i cordoli anche sul viale San Martino - Tempostretto

Per consentire i lavori, istituito il divieto di transito sino al 15 settembre. Le critiche del consigliere Oteri

MESSINA – Dopo Corso Cavour, i cordoli per delimitare la pista ciclabile arrivano anche sul viale San Martino. Gli interventi sono iniziati questa mattina. Per consentire i lavori, utili a migliorare la sicurezza l’estensione della pista ciclabile urbana del centro città, da oggi (mercoledì 30 agosto) sino al 15 settembre, sono stati istituiti i divieti di transito veicolare nella corsia est della carreggiata est e nella corsia ovest della carreggiata ovest di viale San Martino, nei rispettivi tratti compresi tra via Santa Cecilia e viale Europa. Istituito inoltre, nello stesso tratto, il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambe le carreggiate del viale San Martino.

“I cordoli utili a delimitare una fantomatica pista ciclabile installati all’interno dell’area pedonale permanente di viale San Martino sono un pericolo e un’assurdità”, ha dichiarato il consigliere comunale di Forza Italia, Cosimo Oteri.

