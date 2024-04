Da Provinciale al Viale San Martino, ecco un nuovo tratto di pista ciclabile VIDEO

Era una corsia preferenziale per bus che adesso transitano dall’altro lato dello spartitraffico

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Costeggia Villa Dante da Provinciale fino al Viale San Martino. E da qui si ricongiunge alla ciclabile realizzata in entrambe le direzioni e delimitata dai cordoli fino al viale Europa. Un nuovo tratto di pista completato con la segnaletica orizzontale e verticale. Biciclette e monopattini potranno muoversi in sicurezza in quella che fino a poco tempo fa era una corsia preferenziale per i bus. I mezzi dell’Atm, infatti, d’ora in poi transiteranno dall’altro lato dello spartitraffico.

Vedi qui la gallery fotografica👇🏻