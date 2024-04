Tragico scontro auto-camion sull’A20: un morto tra Brolo e Rocca di Caprileone

Chiusa l'autostrada in direzione Palermo

BROLO – Un uomo ha perso la vita questo pomeriggio in un tragico incidente stradale avvenuto sull’autostrada A20 Messina-Palermo, tra gli svincoli di Brolo e Rocca di Caprileone, all’interno della galleria Cipolla, in territorio di Brolo. Secondo le prime informazioni, una vettura si è scontrata violentemente con un camion per cause ancora da accertare. L’impatto è stato fatale per l’uomo alla guida dell’auto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno constatato il decesso della vittima. La Polizia stradale è al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro e per i rilievi del caso. Al momento, l’autostrada è temporaneamente chiusa in direzione Palermo, con uscita obbligatoria a Brolo e rientro a Rocca di Caprileone.

Si tratta del secondo incidente mortale che si verifica sull’A20 nel giro di pochi giorni. Lo scorso 20 aprile, un camionista di 66 anni, Giuseppe Serio, ha perso la vita nel ribaltamento del suo mezzo pesante sul viadotto Rosmarino, sempre in direzione Palermo. L’incidente di oggi pomeriggio ha provocato disagi al traffico sulla A20, con lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni.