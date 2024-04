Sala riunioni Pd Sicilia intitolata ad Angela Bottari: omaggio a messinese indimenticabile

"Esempio di passione e impegno". Cerimonia a Palermo alla presenza dei familiari, amici e colleghi

PALRMO – Da oggi, la sala riunioni della sede del Pd Sicilia porta il nome di Angela Bottari, indimenticabile donna siciliana, messinese, già parlamentare e segretaria regionale, scomparsa lo scorso novembre. La cerimonia di intitolazione, decisa su proposta del segretario regionale Anthony Barbagallo, si è svolta questo pomeriggio a Palermo alla presenza del marito di Angela Bottari, Gioacchino Silvestro, dei figli e dei nipoti, dell’ex parlamentare Filippo Panarello, del presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, e della responsabile del dipartimento PNRR Cleo Li Calzi, che Angela Bottari aveva seguito con grande attenzione e supporto.

“Ricordo il contributo fondamentale e l’instancabile attivismo di Angela”, ha dichiarato Barbagallo, “soprattutto nella sua infaticabile lotta per i diritti delle donne. In prima linea con il PD siciliano, si è battuta con tenacia per l’approvazione della legge sulla doppia preferenza di genere anche in Sicilia, unica regione ancora priva di questo importante strumento. Angela è stata e sarà sempre un esempio per tutti noi. Ogni volta che varcheremo la soglia di questa sala, sentiremo ancora più forte la responsabilità di portare avanti le nostre battaglie a sostegno delle donne, dei soggetti più deboli e discriminati, con la stessa passione e dedizione che Angela ci ha trasmesso.”