Da Reggio a Pizzo attraverso il Fitwalking. L’impresa di tre atleti dell’Aspromonte Trails   - Tempostretto

Dallo scorso 17 giugno i tre atleti dell’associazione sportiva dilettantistica Aspromonte Trails affiliata Aics Antonio, Pina e Margherita, hanno intrapreso un tour a tappe, che si svolge durante i weekend. L’avventura, battezzata con il nome “Fitwalking della Costa Viola e della Costa degli Dei” è partita da da Reggio Calabria per giungere e concludersi a Pizzo Calabro e gli spostamenti avvengono in treno, per un fattore logistico, panoramico ecologico e di comodità.

Avendo superato ormai Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Scilla, Bagnara, Palmi, Gioia Tauro, Rosarno, San Ferdinando, Nicotera, Joppolo la camminata sportiva del Fitwalking continuerà per altre tappe lungo la costa degli Dei Lungo. Naturalmente Antonio, Pina e Margherita, in questa loro esperienza si stanno trovando di fronte paesaggi mozzafiato, panorami e luoghi apprezzati da tanti visitatori, dal mare alla montagna alle prelibatezze enogastronomiche che la Calabria complessivamente possiede.

I tre proseguiranno nel prossimo finesettimana e saranno ben lieti di accogliere chiunque volesse aggiungersi al temerario trio. Mentre chi vuole tenersi aggiornato sul loro cammino lo può fare seguendo il gruppo Facebook dell’Asd Aspromonte Trails .