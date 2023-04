Da Reggio Metrocity un nuovo impulso per cultura, arte e musica: pubblicati i bandi - Tempostretto

Dalla Metrocity un nuovo impulso per cultura, arte e musica: pubblicati i bandi per gli eventi diretti ai Comuni e alle Associazioni

REGGIO CALABRIA – Il Settore Cultura della Città Metropolitana ha pubblicato due bandi distinti rivolti ai Comuni e alle associazioni del territorio metropolitano per promuovere e cofinanziare progetti, manifestazioni, eventi e attività di interesse culturale, artistico, storico, ricreativo e civico e – nel caso delle associazioni – anche letterario, musicale e teatrale da svolgersi esclusivamente nell’anno 2023. «Come ormai consuetudine – ha detto il consigliere delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio – l’Ente punta a valorizzare le qualità paesaggistiche, umane e professionali del nostro comprensorio. Sappiamo, infatti, quanto le attività culturali siano importanti in termini di crescita turistica ed economica non solo per i singoli Comuni o le realtà associative, ma anche per un indotto che tra beneficio, senza dubbio, da una programmazione seria e capace di rendere i territori fortemente attrattivi».

Impegno rinnovato

«Dunque – ha proseguito Quartuccio – è un impegno che si rinnova, di anno in anno, e che vede la Città metropolitana al fianco delle migliori idee, con la precisa volontà di vivacizzare i paesaggi metropolitani grazie, soprattutto, all’intraprendenza delle amministrazioni locali ed all’entusiasmo di un mondo associazionistico divenuto un vero e proprio punto di riferimento». «Così – ha continuato il consigliere delegato – nel solco delle linee programmatiche del sindaco Giuseppe Falcomatà, sostenute e portate avanti dal facente funzioni Carmelo Versace, l’Ente riconosce l’indiscussa opportunità che le manifestazioni a carattere culturale rappresentano in termini di sviluppo economico e di riscatto culturale e civile per le nostre comunità. Con l’impegno e la dedizione del settore guidato dalla dirigente Giuseppina Attanasio, vogliamo scrivere una narrazione diversa dei nostri luoghi, accoglienti sotto ogni punto di vista e capaci di un’offerta culturale di altissimo livello. La forte sinergia tra la società civile, gli amministratori comunali e metropolitani rappresenta la base ideale sulla quale poggiare il rilancio della nostra bellissima area metropolitana».

«I Comuni e le associazioni che volessero cogliere questa concreta possibilità – ha concluso Filippo Quartuccio – potranno approfondire i dettagli dei due avvisi pubblici consultando l’albo on-line dell’Ente e sul sito web istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria dove, nell’area tematica dedicata alla Cultura, troveranno tutta la documentazione necessaria alla partecipazione».