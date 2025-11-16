Da Roma a Messina per ricominciare: la storia di Stefania e di un peluche “particolare”

La messinese ha vissuto per anni nella Capitale. Poi è tornata e ha trovato ciò che voleva fare davvero: "Avvicinare le famiglie lontane"

MESSINA – Sempre più spesso capita di imbattersi in donne o uomini che da Messina sono partiti verso il Nord Italia e poi hanno deciso di tornare in città, per i motivi più disparati. Stefania Aloisio Oteri è una di queste. La messinese in passato è partita per Roma e lì è rimasta diversi anni, a vivere e lavorare. Una strada che sembrava tracciata, la sua, finché motivi personali l’hanno spinta a tornare in riva allo Stretto. Ed è qui, a Messina, che ha deciso di restare per amore e per la famiglia. Ed è in città che, anche grazie al tempo guadagnato rispetto alla frenesia della Capitale, ha trovato la sua vocazione.

Stefania: “Tornare è stato un ricominciare da capo”

La messinese ha raccontato la sua storia a Tempostretto: “Per me è stato ricominciare da capo. Bisognava riabituarsi e ritrovare i propri ritmi. Ho fatto diversi lavori qui a Messina, ma avevo il desiderio di fare qualcosa di mio ormai da tempo. A Roma non avrei mai avuto lo spazio e il tempo per farlo. Qui sono riuscita a capire cosa volessi veramente. Così a un certo punto mi sono fermata e ho deciso di attivarmi per farlo”.

L’idea e la nascita di Nidò, il peluche con la “voce”

L’idea di Stefania era quella di far riavvicinare le famiglie attraverso qualcosa di pratico, dedicato soprattutto ai bambini. È così che è nato Nidò – La voce che coccola. Si tratta di un peluche “un po’ vintage, con dentro un registratore vocale che può registrare fino a 5 minuti. L’ho immaginato per chi dal Sud va fuori e magari cresce i propri figli lontano dai nonni, dagli zii. Così i bambini, ogni volta che vorranno, potranno ascoltare la loro voce e accorciare questa distanza. Avere qualcosa da abbracciare può trasmettere quell’affetto che in tanti provano ma magari da lontano non è sempre possibile dimostrare”.

Nidò, l’occasione per Stefania di lavorare da Messina

Il peluche ha colori tenui, appunto “un po’ vintage”, e dentro il suo zainetto punta a girare l’Italia. Stefania ha parlato del suo Nidò come di un’occasione per ricominciare: “Vendere online ma da Messina mi ha dato l’opportunità di lavorare da casa mia. Oggi può essere più facile lavorare da ogni parte del mondo. Certo, ci vuole spirito di iniziativa. Servono creatività ma soprattutto capire cosa si vuole e inseguirlo”.

Infine la messinese ha raccontato un aspetto importante della sua storia: “Credo che Dio abbia per tutti un piano. Originariamente non era nei miei progetti tornare a Messina. Sono stata 10 anni fuori. Poi c’è stata quest’occasione di ricominciare. A volte non lo scegli, di ripartire, altre volte sì. Penso che Dio abbia un piano per tutti e a volte bisogna essere aperti alle novità, senza chiudersi subito”.