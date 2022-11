Da Rotterdam a Messina: "Lumina" sbarca al Cinema Lux - Tempostretto

Il film di Samuele Sestieri sarà proiettato domenica sera nell'ambito delle iniziative legate al celebre cineforum

MESSINA – Il film di Samuele Sestieri “Lumina” sarà proiettato domenica sera al Cinema Lux, alle 20.30. Dopo la presentazione all’international festival di Rotterdam ed essere stato selezionato dal Pesaro Film Festival, sbarca in riva allo Stretto all’interno della rassegna dello storico Cineforum. Lumina, come dichiara Sestieri, “si fonda sulla fede in un cinema fieramente low budget che utilizza i fantasmi architettonici del nostro Paese per mettere in scena il peso della perdita, dell’assenza, del vuoto”.

Il regista

Samuele Sestieri nasce a Roma nel 1989. Si diploma in Regia e Sceneggiatura all’Accademia del cinema e della televisione ACT Multimedia. Scrive, dirige e monta diversi cortometraggi, tra cui Danza al tramonto, presentato al festival Cinemambiente 2012 di Torino e Matrioska, proiettato al Pesaro Film Festival 2018. Nel 2015 realizza, insieme a Olmo Amato, il lungometraggio I racconti dell’orso proiettato in molti festival internazionali, tra cui Torino e Rotterdam. Si occupa inoltre di critica cinematografica per diverse realtà on-line, fonda il blog “Schermo Bianco” ed è caporedattore della rivista di cinema “Point Blank”. Il suo ultimo film, Lumina, è stato presentato all’International Film Festival di Rotterdam , selezionato al Film Festival di Pesaro ed in questi giorni è in tour nelle sale cinematografiche italiane.

La trama

Una donna misteriosa si risveglia su una spiaggia deserta. Vaga tra ruderi e macerie, percependo la memoria degli oggetti. Come una fonte di energia è in grado di riattivare dispositivi tecnologici spenti da tempo. In una città fantasma la donna accede all’archivio digitale dello smartphone appartenuto ad un ragazzo chiamato Leonardo. Apprende così il linguaggio delle immagini e dei suoni e, attraverso i video della relazione fra Leonardo e la sua fidanzata, conosce l’amore.