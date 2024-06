Da sabato 15 giugno parte l’isola pedonale di Torre Faro

Ecco tuttii provvedimenti dell'amministrazione comunale

MESSINA – Dal 15 giugno al 15 settembre l’isola pedonale di Torre Faro sarà attiva 7 giorni su 7, dalle 18 alle 2. La Giunta Basile ha approvato la proposta di delibera del vicesindaco e assessore Salvatore Mondello. Attivi pure il parcheggio delle torri Morandi, le soste a pagamento e quelle riservate e gratuite per residenti, commercianti e per chi ha un contratto d’affittuario.

I provvedimenti per l’isola pedonale a Torre Faro

Si legge nel provvedimento dell’amministrazione: “L’istituzione delle aree pedonali avviene nello spazio antistante alla Chiesa Madonna della Lettera, nel tratto della via Torre compreso tra le vie Rando e Pozzo Giudeo e nel tratto della via Fortino compreso tra le vie Lanterna e Barresi, tutti i giorni dalle 18:00 alle 02:00 del giorno successivo”. Il tutto “consentendo la circolazione dei veicoli di polizia, ambulanze e vigili del fuoco in servizio di emergenza, dei veicoli al servizio di persone invalide e dei veicoli di residenti autorizzati solo per accedere a cortili e autorimesse”.

Si istituisce pure “la sosta a pagamento, ove consentita, dalle 08:00 alle 24:00 di tutti i giorni lungo il lato destro nel senso di circolazione della via Senatore Francesco Arena”. Ecco le tariffe: