Isola pedonale di Torre Faro: in estate dalle 18 tutti i giorni

Appaltati i lavori in vista dell'avvio tra giugno e luglio. Il consgiliere Cipolla: "Basta sosta selvaggia"

MESSINA – L’isola pedonale di Torre Faro sarà attiva 7 giorni su 7, dalle 18. L’obiettivo è partire in estate, tra giugno e luglio, e per questo sono stati appaltati i lavori. In primo piano “la necessità a Capo Peloro di una fornitura con posa in opera e collegamento alla rete elettrica di sei varchi elettronici di controllo completi di telecamera, accessori software e portale web per la gestione delle autorizzazioni all’accesso nella zona di Capo Peloro”. Ad annunciarlo, è il consigliere comunale e capogruppo del gruppo consiliare “Basile sindaco”, Francesco Cipolla, che esprime soddisfazione per un provvedimento che “tutela la sicurezza e la salute dei residenti”.

“Per i primi 15 giorni – spiega Cipolla – verranno installate anche delle barriere che verranno poi rimosse, una volta assicurata la funzionalità delle telecamere. L’accesso all’area sarà interdetto al traffico tutti i giorni a partire dalle 18 e non vi saranno eccezioni per i residenti, ai quali sarà concesso l’accesso una volta che entrerà in vigore la Ztl, Zona a traffico limitato, al momento al vaglio del ministero delle Infrastrutture e Trasporti.”

“Si tratta – conclude il capogruppo – di un provvedimento importantissimo diretto a tutelare i residenti, nel tempo resi schiavi della sosta selvaggia e del traffico in tilt, specie nel quadrilatero che ricomprende la zona del Pilone, passando per via Biasini”.

Basile: “La sperimentazione nell’isola pedonale di Torre Faro

Aveva dichiarato a gennaio il sindaco Federico Basile: “Abbiamo pensato alla sperimentazione per l’isola pedonale di Torre Faro. E vorremmo farla partire quest’estate. Una Ztl, in un’area che già d’estate è pedonale, per rendere digitale un sistema che già è applicato nel periodo estivo”. Digitale perché prevede un sistema di apparecchiature elettroniche per il controllo degli accessi”.

