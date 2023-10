Da Villa Dante a Rai Radio2, l'imitatore messinese Nicola Ghione: "Il mio sogno? Tale e quale show" - Tempostretto

Ha partecipato al programma "Happy Family" e, da Bruno Pizzul a Massimo Troisi, sono tanti i personaggi che imita

MESSINA – L’imitatore messinese Nicola Ghione ha partecipato al programma “Happy Family”, in onda su Rai Radio2 e condotto dai Gemelli di Guidonia e da Ema Stockholma. Un’occasione importante per portare il suo talento oltre lo Stretto, facendo vivere i suoi personaggi e coinvolgendo un pubblico sempre maggiore. Nicola, messinese doc, ha recentemente partecipato anche alle attività dell’amministrazione comunale a Villa Dante, esibendosi durante “Un palco per tutti”.

Ghione: “Esperienza bellissima”

“Una bellissima esperienza – commenta Nicola Ghione, parlando della sua ospitata a Happy Family su Rai Radio2 -. Ho mandato la candidatura e mi hanno selezionato. Sono stato subito accolto bene lì dalla redazione, dai Gemelli di Guidonia e da Ema Stockholma. Mi sono esibito con alcuni personaggi che sono stati molto apprezzati. Ad esempio Bruno Pizzul a cui sono molto legato per le tante cronache dell’Italia ascoltate da bambino. Ma ho portato anche Luca Laurenti, Massimo Troisi, Cristian De Sica e Maria De Filippi”.

Nicola Ghione imitatore già a scuola

“Il percorso con le imitazioni – ha proseguito raccontando la sua storia – è nato da piccolo, imitando gli amici o i professori a scuola. Nel tempo ho avuto modo di affinare questa mia capacità facendo anche altre esperienze televisive. Lo scorso anno sono stato sempre su Rai2, nel programma E viva il video box, dopo la fascia di Fiorello, in onda la mattina”.

Da Villa Dante al sogno “Tale e quale”

A Messina si è esibito recentemente a Villa Dante: “Un palco per tutti è stata una bellissima esperienza, che mi ha permesso di confrontarmi con il pubblico e con me stesso. Bisogna sempre mettersi in gioco. A Messina qualcosa si sta muovendo, stanno nascendo buone prospettive e iniziative. Servirebbe più spazio ma si sta lavorando in tal senso”.

La strada però non è semplice, pur restando tanti gli obiettivi: “Il mio sogno è poter sempre più calcare palchi e piattaforme importanti, migliorando e lavorando sempre sulla voce e sulle imitazioni. A Messina sto continuando a muovermi, collaborando anche con alcune radio. Spero di continuare sempre. Un programma? Mi piacerebbe partecipare a ‘Tale e quale show’. In questo momento per un imitatore è un sogno”.